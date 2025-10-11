Basket serie B: domani va in scena la terza giornata. Arriva il Cecina al PalaEstra. E Fioravanti rilancia la Sba

La Scuola Basket Arezzo si appresta a disputare il terzo turno di serie B interregionale reduce da due sconfitte ma con un nuovo main sponsor sul petto. La società del presidente Castelli, infatti, ha trovato un accordo con il Centro Tecnico BM, azienda aretina leader nel settore della termoidraulica. Forte di questa nuova collaborazione, la squadra amaranto proverà a invertire la rotta anche sul parquet: domani alle 18 si torna su quello del PalaEstra, dove Toia e compagni ospiteranno Cecina, che finora ha ottenuto una vittoria e una sconfitta. Coach Fioravanti si aspetta una tenuta maggiore dai suoi, che hanno sempre ceduto il passo negli ultimi quarti, complice forse una condizione atletica ancora da perfezionare a causa dei problemi fisici che hanno penalizzato, a turno, alcuni dei componenti del roster.

A questo proposito, si segnala che il giovane Lanucci si è sottoposto, in settimana, a un intervento chirurgico in seguito alla lesione del legamento crociato. La sua stagione si può già considerare conclusa e bisognerà capire se la Sba interverrà o meno sul mercato per sostituirlo. Infine, arrivano due appuntamenti di serie B nazionale al Palasport Mario D’Agata. La San Giobbe Chiusi disputerà, infatti, due gare di campionato ad Arezzo: una stasera alle 20.30 contro Latina e l’altra mercoledì 15, sempre alle 20.30, contro Ferrara.