Basket Serie B donne. Aymarà Costone attesa a La Spezia. Ci vuole l’impresa

Con 6 punti in classifica, ma soprattutto con un morale ritrovato dopo l’avvincente successo casalingo contro Pontedera, l’Aymarà Costone dovrà affrontare la trasferta in terra ligure, contro il Basket Academy La Spezia, gara questa che prenderà il via alle 18. La formazione allenata da coach David Fattorini, che anche in questa circostanza dovrebbe cedere il timone al suo assistente Federico Ferrini, si presenterà a questo appuntamento ancora priva della capitana Valentina Bonaccini, un’assenza questa che sta condizionando, e non poco, gli equilibri tecnici della squadra, anche se va detto che le bianconere hanno dimostrato di possedere un grande carattere, sopperendo quindi a questa defezione assai pesante. La cabina di regia dunque sarà affidata nuovamente a Giulia Bonaccini, sorella minore di Valentina, approdata lo scorso anno in casa Costone, che si alternerà in questo ruolo con Nagaja Sardelli, una playguardia che in questa stagione sta dimostrando tutto il proprio valore. "Dobbiamo fare di necessità virtù – afferma coach Federico Ferrini – in quanto l’assenza di Valentina senza dubbio si è fatta sentire, soprattutto in quelle gare dove non siamo riusciti a proporci come avremmo voluto. Stiamo lavorando molto durante la settimana sul gioco di squadra, aspetto fondamentale per le nostre caratteristiche. Se giochiamo di squadra possiamo lottare con tutti, questo per noi è un valore indispensabile". L’incontro, valido per l’ottava giornata di serie B, verrà arbitrato da Putaggio e Galiberti della sezione di Firenze.

R.R.