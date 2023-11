Basket Serie B donne. Aymarà Costone in viaggio per Livorno. Contro la Pielle serve la grande impresa

Tre vittorie consecutive non possono che fare bene al morale e alla classifica, ma il calendario questa volta metterà di fronte le senesi a un test assai impegnativo, visto che la decima giornata della serie B prevede il confronto tra la Pielle Livorno e l’Aymarà Costone Siena, gara questa in programma oggi alle 19,15. In classifica, il divario tra le due squadre non è poi così incolmabile, con le labroniche che in seconda posizione con 14 punti all’attivo, mentre le costoniane sono quinte, in posizione solitaria a quota 10. La Pielle è reduce dal successo conseguito di Prato e fino a questo momento ha subito solo due sconfitte, la prima in occasione del derby con la capolista Jolly Acli Livorno a cui ha fatto seguito lo scivolone esterno contro la Pallacanestro Firenze. Senza dubbio servirà una prova magistrale da parte delle bianconere che si presenteranno a questo appuntamento senza nulla da perdere, aspetto questo che consentirà loro di giocare una partita senza troppe pressioni psicologiche. A referto, come primo allenatore, ci sarà ancora una volta Federico Ferrini, in sostituzione del convalescente David Fattorini; per coach Ferrini un’esperienza più che positiva, visto che su tre gare come capo allenatore, ha conquistato altrettante vittorie. Arbitreranno questa gara Martini e Fabbrini della sezione di Lucca. R.R.