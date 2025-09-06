Basket serie B donne, il coach promuove le sue ragazze. Naldi: "Peperoncino giovane e compatto»

Obiettivo giovani. Sarà un Peperoncino quasi completamente under 23, quello che si appresta a vivere da protagonista il campionato di serie B femminile di basket. Agli ordini di Gioele Nardi già dal 21 agosto le giallorosse sono al lavoro nella palestra di Mascherino per preparare la prossima stagione.

"In questa prima fase è la parte fisica a farla da padrona – conferma l’allenatore Naldi –. Adesso siamo alla seconda settimana di lavoro sto iniziando a conoscere meglio le ragazze e abbiamo iniziato a mettere i primi principi offensivi e difensivi".

Un Peperoncino giovane e in gran parte confermato, ma che ha cambiato guida tecnico con l’arrivo di Nardi.

"Molte delle ragazze le conosco già da avversarie o per averle avute a livello giovanile – conferma l’ex tecnico della Magika Castel San Pietro – ma giorno dopo giorno ci stiamo sempre più conoscendo. Non siamo ancora al completo, ma le ragazze hanno messo subito in campo grandissima disponibilità e spirito di abnegazione".

Gruppo giovane con l’obiettivo di crescere nel presente e nel futuro.

"L’obiettivo che ci siamo posti con la società è quello di continuare far crescere le nostre giovani. Cercheremo di fare il meglio possibile cercando di crescere e migliorare partita dopo partita, allenamento dopo allenamento".

Il fiore all’occhiello resta il settore giovanile.

"La collaborazione tra Peperoncino e Magika Castel San Pietro, società in cui ho allenato negli ultimi 5 anni, ha portato grandi frutti e sono sicuro farà altrettanto in futuro. Abbiamo organizzato sia a livello senior, Peperoncino in B, Magika in C, che a livello giovanile under 19, 17 e 15 comuni come Peperoncino gruppi decisamente promettenti che siamo sicuri potranno far molto bene".

Stasera alle 18 alla palestra di casa di Mascarino, il Peperoncino affronterà la prima amichevole ospitando le Sisters Piumazzo, formazione che partecipa al campionato di serie B.

La rosa: Anna Bardasi (1997), Giulia Grandini (2002), Lucia Venturi (2002), Maddalena Mannucci Pacini (2004), Sofia Ampollini (2005), Teresa Secchiaroli (2005), Elena Cavalli (06), Erica Ramponi (2006), Martina Ferrari (2006), Agnese Cisterna (2006), Matilde Cisterna (2006), Ludovica Cavicchioli (2006), Rebecca Mandini (2006), Monica Secchiaroli (2008), Valentina Favali (2008). Capo allenatore: Gioele Naldi. Assistenti: Roberto Macino e Cesare Bondioli. Preparatrice: Francesca Ruotolo.