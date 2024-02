Basket serie b donne. La Bsl cerca il tris. Il Peperoncino il primo sigillo

Sfida casalinga per la Bsl che dopo avere centrato la seconda vittoria consecutiva nel derby con il Peperoncino, questa sera alle 19 scende in campo alla palestra Rodriguez per ospitare Fidenza nella quarta giornata del girone playout di serie B femminile. Rinfrancate dal successo con le giallorosse, le ragazze di Paolo Dalè provano a calare il tris contro le ducali. Dopo la vittoria 57-47 con Cesena per Talarico e compagne è infatti arrivato il successo 47-50 proprio nel derby giocato alla palestra di Mascarino. Domenica invece tocca proprio al Peperoncino impegnato alle 17.30 in casa di Finale Emilia. Ancora in cerca dei primi punti le giallorosse provano a sbloccarsi conquistando sul parquet delle modenesi una vittoria fondamentale per il proprio morale e per la classifica.

Le altre gare: Scandiano-Cesena, Magik Rosa Parma-Valtarese.

La classifica del girone playout: Valtarese 6, Scandiano, Bsl San Lazzaro, Cesena e Fidenza 4, Magik Rosa Parma 2, Peperoncino Libertas Basket e Finale Emilia 0.