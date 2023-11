Basket Serie B Donne L’Aymarà ci mette il carattere. Nico battuta

AYMARA’

62

NICO

55

AYMARA’ COSTONE: Pastorelli, Bonaccini V. 10, Sabia 10, Pierucci 10, Sardelli 12, Rinaldi 14, Bonaggini G, Sposato, Nanni 6, Ginanneschi ne, Zanelli ne, Calugi ne. All. Ferrini.

NICO: Salvestrini 14, Pini 5, Montiani 8, Giglio Tos 13, De Luca 5, Mariotti An. 5, Sestito 5, Mariani, Modini, Mariotti Al. ne, Parodi ne, Tongiorgi ne. All. Rastelli.

Arbitri: Barbarulo e Giachi.

Parziali: 12-21, 28-27, 43-47.

SIENA – Grande vittoria di carattere per l’Aymarà Costone che dopo una dura battaglia riesce a piegare la tenacia della Nico Basket. Si trattava di uno scontro tra due formazioni appaiate in classifica a quota 8, con il Costone che dunque approfitta della terza vittoria consecutiva per fare un ulteriore balzo in classifica. L’Aymarà non inizia bene la gara, facendosi sorprendere dalle ospiti che sia dal perimetro che sotto canestro bersagliano la retina a ripetizione, tanto che a metà della prima frazione il tabellone dice 7-16 per la Nico Basket.

Coach Federico Ferrini, ancora in panchina come Capo Allenatore, durante il time-out chiede una maggiore attenzione difensiva e le cose sembrano migliorare, ma sul finire del periodo la Nico Basket incrementa il divario che alla prima sirena la vede avanti di 9 lunghezze. Le cose cambiano sostanzialmente nella seconda frazione, dove l’Aymarà serra le file difensive, trovando anche la via del canestro con più facilità grazie ai canestri provvidenziali della solita Sara Rinaldi e di Bonaccini, tanto che al 15’, grazie a un parziale di 9-0, il risultato torna in parità, 21-21. Le bianconere riescono a mettere anche la testa avanti, 24-23 al 17’ che diventa un 28 a 24 al 18’, con la partita che si fa ancora più intensa. Si lotta aspramente su tutte le palle e l’intervallo trova le due formazioni divise da un solo punto, a favore delle padrone di casa.

Alla ripresa del gioco, la Nico appare più battagliera, tanto che le senesi trovano difficoltà a contenere le giocate delle ragazze di Rastelli che tornano a condurre nel punteggio fino al +4 della terza sirena. L’ultimo quarto è a dir poco avvincente, con le pistoiesi intente a mantenere qualche punto di vantaggio, ma l’Aymarà, lottando con grande determinazione, arriva alle battute conclusive dove gioca il tutto per tutto, punto a punto (54-55 a 1’ e 38’’ dal termine), trovando il colpo di coda finale grazie a una bomba della capitana Bonaccini e ai liberi di Sabia e Pierucci che inchiodano il punteggio sul 62-55.