Basket Serie B donne. L’Aymarà Costone vuole ‘impallinare’ il Golfo Piombino

Anticipa a questa sera l’Aymarà Costone la prima gara del girone di ritorno, ospitando al PalaOrlandi il Basket Golfo Piombino che all’andata fu regolato con il punteggio di 45-58. Ma le tirreniche non sono avversarie da prendere sotto gamba in quanto nello scorso turno hanno dato dimostrazione di vitalità andando a conquistarsi i 2 punti in casa di Prato, agguantato in classifica a quota 8 punti. L’Aymarà invece, grazie al successo interno contro la Number 8 di S. Giovanni V.no, sale al quinto scalino a quota 12, in coabitazione con la Pallacanestro Firenze. "Non dobbiamo abbassare la guardia – ammonisce coach Federico Ferrini – in quanto Piombino è squadra ben attrezzata ed è cresciuta molto dall’inizio della stagione. Questo è un Campionato che, se facciamo eccezione per le prime della classe, è assai equilibrato e i facili pronostici dunque sono vietati nella maniera più assoluta. Dovremo giocare di squadra – conclude Ferrini – in quanto solo così potremo pensare di dare seguito a quanto di buono siamo riusciti a fare nel girone di andata." La gara di stasera inizierà alle 21 e sarà diretta da Parigi e Giannini della sezione di Firenze.

R.R.