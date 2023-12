Basket Serie B donne. L’Aymarà crolla tra le mura amiche. Piombino esulta

AYMARA’

57

PIOMBINO

64

AYMARA’ COSTONE: Sabia 5, Sposato 5, Pierucci 2, Bonaccini V. 13, Pastorelli 11, Rinaldi 14, Posta 2, Nanni 2, Ginanneschi 3, Calugi, Bonaccini G. All. Fattorini.

GOLFO PIOMBINO: Presta 17, Bassini 18, Klatt 10, Poggi 8, Quaratesi 2, Latini 9, Filomena, Alfonsi, Govi, Griffa. All. Biancani.

Arbitri: Parigi e Giannini.

Parziali: 19-16, 32-29, 45-45.

SIENA – L’Aymarà Costone inizia con il piede sbagliato il girone di ritorno, inciampando tra le mura amiche. A fargli lo sgambetto un Piombino sornione che dapprima subisce, per poi reagire e colpire nell’ultimo quarto grazie a una maggiore lucidità. Inizio non facile per le senesi che accusano l’intraprendenza delle ospiti che cercano di imprimere alla gara un ritmo a loro congeniale. L’8 a 12 del 5’ fa suonare un primo campanello d’allarme, tanto che coach Fattorini, al suo rientro in panchina come capo allenatore, chiede una maggiore attenzione in fase difensiva e più ordine nell’impostazione del gioco offensivo. La reazione non tarda ad arrivare e alla 1^ sirena le bianconere chiudono avanti di 3 punti. Le cose vanno decisamente meglio a inizio 2° periodo con Bonaccini e compagne che tentano un allungo (32-23 al 17’), però ben rintuzzato dalle ragazze di caoch Biancani che all’intervallo lungo riducono lo strappo fino al -3. Alla ripresa del gioco Piombino dimostra di non voler mollare di un centimetro, tanto che ne scaturisce una 3^ frazione giocata punto a punto che termina in perfetta parità. Tutto si decide dunque nell’ultima quarto dove Piombino intravede l’opportunità di vendicare lo smacco subito all’andata, e con un finale ardito scava un solco che a 2’ dal termine consiste in 5 punti di vantaggio (51-56). L’Aymarà nel finale ha rimediato molte partite, ma non questa volta, dove la formazione ospite chiude con grande disinvoltura.

R.R.