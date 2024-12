Basket serie b donne. Puianello si ferma dopo 8 hurrà di fila

MAGIKA

68

PUIANELLO

54

MAGIKA CASTEL SAN PIETRO: Montani, Ranieri, Venturoli 13, Vespignani 7, Rosier 3, Giorgetti 4, Melandri 12, Roccato, Lisi, Bacci, Lombardo 29. All. Naldi.

CHEMCO PUIANELLO: Olajide 10, Bevolo 11, Manzini, Luppi, Dettori 8, Dzinic 3, Raiola 3, Gatti 8, Boiardi, Ivaniuk 11. All. Giroldi.

Parziali: 17-13; 40-22; 50-37.

Si ferma a otto la striscia vincente della Chemco Puianello (18) che perde sul sul parquet della Magika (14). La partita è stata da subito in salita per le reggiane che vanno al riposo sul -18 martellata dalle triple della bomber Lombardo (9/10 da tre) e dal ritmo molto alto impostato dalle locali. Le gialloblù provano la rimonta, prese per mano da Ivaniuk, tornando a più riprese sotto la doppia cifra di svantaggio ma, complice la fatica per la rincorsa, le castellesi non concretizzano la rimonta.