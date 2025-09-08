Basket serie B donne, un obiettivo chiamato salvezza. Bsl, idee giovani. Gori: "Un bel gruppo»

Sconfitta, ma buone risposte per la Bsl San Lazzaro. Nel primo test amichevole le ragazze di Mattia Gori, sono scese in campo in formazione rimaneggiata, per affrontare le Lupe di San Martino di Lupari. Alla Rodriguez la sfida è finita 71-49, ma il risultato finale conta poco, conta nel complesso la prestazione della squadra come sottolinea lo stesso coach Gori.

"Tra le cose più positive che ho visto – spiega il coach biancoverde – ci sono il contributo fornito dal pacchetto delle lunghe e, a tratti, il ritmo che abbiamo avuto in attacco che ci ha permesso, nonostante percentuali negative, di creare buoni tiri. Bisognerà lavorare molto sulla fase difensiva perché abbiamo subito troppi punti in contropiede e perso palloni banali".

Tanto lavoro da fare per una Bsl in crescita e decisa più che mai a migliorare in vista dell’inizio del campionato. La sfida con San Martino è stata, per la Bsl ancora a ranghi ridotti, una prima, importante opportunità di mettere benzina nelle gambe contro una squadra di altissimo livello.

Adesso le biancoverdi torneranno in campo domenica a Rimini per affrontare l’Happy Basket. A seguire le sfide di sabato 20 a Parma con la Magik e quella del 27 a Puianello in casa della formazione reggiana, in quello che sarà l’ultimo test precampionato. Una Bsl giovane e che, sia al maschile che al femminile, punterà ancora più sulle giovanili, forte anche del Certificato di Qualità Platinum di Mini Basket rilasciato nei giorni scorsi dalla Federazione Italiana Pallacanestro, per l’attività 2024-25 e che conferma l’ambiente sano e competente creato in Bsl per far nascere e crescere, in bambine e bambini, la grande passione per il basket.

Il tabellino della Bsl San Lazzaro: Grandi 2, Colli 10, Trombetti 9, Marchetti 5, Campalastri 2, Castelli, Ravaglia, D’Agnano 19, Baroncini, Manganelli 2, Pullica.

f. m.