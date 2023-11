Basket serie B e C femminile. Tonfo del Faenza Project a Rimini. Il Capra team travolge Castelfranco

B FEMMINILE. Pesante sconfitta per il Faenza Basket Project, crollato 44-75 (14-24; 25-36; 35-54) in casa dell’Happy Basket Rimini, una delle favorite per la vittoria del campionato. Già dopo il primo quarto le padrone di casa conquistano un buon vantaggio, dilagando poi nel secondo tempo. Le faentine ritorneranno in campo sabato alle 21 in casa con la capolista Nuova Virtus Cesena nell’ultima giornata del girone d’andata. Il tabellino di Faenza: Edokpaigbe 17, Panzavolta, Porcu 10, Manaresi 2, Gori, Ciuffoli C., Bandini 7, Morsiani, Grande 4, Bernabé 4, Ciuffoli E.. All.: Bassi

Classifica: Castel San Pietro 12; Rimini 10; Forlì 8; Faenza 6; Castello d’Argile, Cesena e San Lazzaro 4; Finale Emilia 0.

C FEMMINILE Inizia nel migliore dei modi il campionato del Capra Team Ravenna, che travolge 60-39 (26-8; 34-22; 45-31) il Castelfranco Emilia in trasferta. Sabato alle 21 le ravennati ospiteranno il Basket Village Granarolo. Il tabellino di Faenza: Gonzales 5, Lolli Ceroni 8, Gentile 7, Dasara 2, Cavassi 9, Calabrese 9, Tramontano 9, Rossi 8, Onyekwereg 4, Vannucci 4. All.: Colucci Classifica: Capra Team, Aics Forlì, CMB Bologna, Granarolo e Monte San Pietro 2; CSI Sasso Marconi, Vis Rosa Ferrara, Castelfranco Emilia, Granarolo e Vis Trebbo 0.