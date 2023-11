Basket serie B. Etrusca a Cecina. Scontro al vertice

Scontro che vale il vertice nella decima giornata di campionato per l’Etrusca Basket San Miniato. Domani pomeriggio in casa dello Swag Cecina si sfidano due delle migliori formazioni del campionato per contendersi il primato della classifica quando mancano 2 turni alla fine del girone di andata. Entrambi occupano il vertice a pari merito con 14 punti (insieme a Siena stasera in trasferta a Quarrata e Empoli dietro di 2 punti). Gli avversati labronici hanno perso una una sola volta in casa (nella prima giornata) per poi firmare solo solo successi interni. Non sarà facile per i biancorossi espugnare il PalaPoggetti.

"Andiamo a Cecina con molta serenità, anche per capire quanto realmente valiamo dentro questo campionato - dice coach Martelloni si affronteranno la miglior difesa e il miglior attacco del campionato: Di nuovo la nostra vittoria passerà dal saper limitare i loro principali terminali offensivi, Bruni, Turini e Pedroni. Sarei molto contento di vedere il nostro pubblico seguirci in questa difficile trasferta." Fischio d’inizio alle 18.