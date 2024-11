Basket SERIE B. Etrusca a La Spezia. Un match delicato. Due squadre in salute

Spezia basket club ospiterà Le patrie Etrusca basket domenica alle ore 18 al Palasprint di La Spezia, in un confronto che si preannuncia tanto delicato quanto intenso. La squadra di casa arriva all’appuntamento in uno stato di forma eccellente, reduce da quattro vittorie consecutive. Con l’ingresso di Loschi, La Spezia ha letteralmente cambiato pelle, diventando una formazione compatta, determinata e soprattutto imbattuta nelle ultime uscite, rendendo la squadra ligure profondamente diversa da quella affrontata nel girone d’andata, quando l’Etrusca Basket San Miniato si impose con un largo +26 nella prima giornata in un risultato che a detta degli ospiti, non deve in alcun modo influenzare l’approccio a questa partita e pensare a quel precedente significherebbe sottovalutare una squadra che ha mostrato una crescita esponenziale e che adesso rappresenta una delle formazioni più temibili del momento. Con un record di 4-0 da quando Loschi si è unito al gruppo, La Spezia è oggi una squadra trasformata pronta a dare battaglia su ogni possesso ma l’Etrusca si presenta a questo appuntamento in un buon momento di forma, senza eccessive pressioni e grazie a una posizione in classifica che supera le aspettative di inizio stagione ma nessun rilassamento è permesso in un campionato dove non esistono partite facili.