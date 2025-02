Basket serie B. Etrusca, brutto inizio nella seconda fase

L’Etrusca basket ha inaugurato questa seconda fase con una sconfitta casalinga di 82-86 contro Pavia, al termine di una gara intensa, combattuta e decisa nei minuti finali. San Miniato ha condotto a lungo nel punteggio toccando più volte il +9 ma non riuscendo a chiudere la partita nei momenti chiave e subendo la rimonta degli ospiti che hanno trovato maggiore lucidità nei possessi decisivi.

L’avvio di gara è stato favorevole ai padroni di casa con un primo quarto giocato a ritmi elevati e chiuso in vantaggio per 22-18. L’intensità difensiva e la capacità di trovare buone soluzioni in attacco hanno permesso all’Etrusca di mantenere il controllo nelle fasi iniziali ma Pavia ha risposto prontamente nel secondo quarto, alzando le proprie percentuali al tiro e riuscendo a ribaltare momentaneamente il risultato con 29-32 per gli ospiti.

Nel terzo periodo San Miniato è tornata a mettere la testa avanti, ritrovando compattezza difensiva e aggressività nei duelli individuali con un parziale di 20-18, consentendo all’Etrusca di rientrare nell’ultimo quarto con un vantaggio minimo ma ancora una volta Pavia ha saputo rispondere nel momento decisivo e l’ultimo periodo si è chiuso con un pesante 11-18 che ha sancito la vittoria di Pavia, mostrando maggiore lucidità e capacità di gestire la pressione nei momenti chiave.

Per l’Etrusca resta dunque il rammarico e la necessità di ritrovare la grinta per le prossime sfide per rimanere in corsa sul podio.

Andrea Martina Torre