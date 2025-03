Basket serie B. Etrusca, che battaglia. Vittoria a Casale

San Miniato ha conquistato il campo di Casale al termine di una battaglia durissima con il risultato di 67-78 imponendosi con una prestazione di grande carattere e solidità difensiva. La gara si è aperta con un primo quarto estremamente combattuto, in cui entrambe le squadre hanno faticato a trovare ritmo offensivo. Il punteggio è rimasto basso a 11-11 con le due squadre che si sono risposte colpo su colpo senza che nessuna riuscisse a prendere il controllo. Nel secondo periodo il copione non è cambiato: San Miniato ha continuato a sbattere contro il ferro ma non si è lasciata innervosire e ha alzato ulteriormente l’intensità difensiva dove Casale ha provato ad accelerare con qualche iniziativa individuale ma è stata contenuta alla perfezione, andando all’intervallo lungo 14-15. Il terzo quarto è stato il momento decisivo dove San Miniato, pur continuando a faticare in attacco, ha chiuso ogni spazio, approfittandone per costruire un piccolo vantaggio di 13-21, gestito poi con grande maturità nell’ultimo quarto. Negli ultimi dieci minuti, con la testa più leggera e la consapevolezza di avere la partita in mano, San Miniato ha iniziato a trovare canestri importanti e ha gestito il finale con lucidità. Con questa vittoria, la squadra ha compiuto un passo decisivo nella corsa ai primi tre posti, acquisendo ulteriore fiducia e consapevolezza. Ora l’attenzione si sposta subito alla sfida di domani alle ore 20:30 contro Oleggio, che si preannuncia una delle sfide più intense del campionato.

Andrea Martina Torre