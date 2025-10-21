Basket SERIE B. Etrusca che battaglia, terza vittoria

L’Etrusca basket San Miniato ha conquistato la terza vittoria stagionale superando Basket Aretina con il punteggio di 82-70 nella quarta giornata di Serie B Interregionale. Una partita combattuta, con momenti di grande intensità e una netta reazione nella ripresa.

La formazione di San Miniato ha iniziato con un buon ritmo, chiudendo il primo quarto avanti 15-13 grazie a una difesa ordinata e buone percentuali al tiro. Nella seconda frazione tuttavia, l’Etrusca ha perso fluidità e Arezzo ne ha approfittato per prendere il controllo, andando al riposo lungo sul 38-27 dopo un parziale di 25-12.

Al rientro dagli spogliatoi San Miniato ha cambiato passo. I padroni di casa hanno alzato l’intensità difensiva, recuperato palloni pesanti e trovato continuità in attacco. Al terzo periodo chiuso 36-17, ha ribaltato l’inerzia del match e riportato i biancorossi avanti 63-55.

Nell’ultima frazione l’Etrusca ha gestito con lucidità il vantaggio, respingendo ogni tentativo di rimonta e chiudendo sul definitivo 82-70, sostenuta dal calore del pubblico di casa. Con questo successo San Miniato si consolidata nelle posizioni di vertice.