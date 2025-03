Basket serie B. Etrusca, fuori le unghie a Casale. Ci sono in palio due punti preziosi

L’Etrusca basket di San Miniato si prepara a scendere in campo questa sera alle ore 20:30 per affrontare in trasferta Casale in un match che si preannuncia particolarmente insidioso. Dopo le prime due gare di questa seconda fase, la squadra si trova di fronte a un avversario con caratteristiche diverse rispetto a quelle affrontate finora, meno fisico ma estremamente organizzato, con una chiara identità di gioco e una grande capacità di costruire azioni offensive in maniera corale.

Per questo motivo, l’aspetto decisivo sarà l’approccio difensivo: San Miniato dovrà essere aggressiva, negare le linee di passaggio, spezzare il ritmo degli avversari e costringerli a soluzioni meno congeniali. Casale è una squadra che tende a giocare sotto ritmo rispetto a San Miniato ma questo non deve indurre a sottovalutarne la pericolosità, perché se riesce a imporre il proprio stile diventa un avversario ostico per chiunque, difatti ha ottenuto una vittoria netta contro Costone tra le mura amiche e ha lottato fino alla fine contro Empoli, proprio come San Miniato.

Ogni dettaglio potrà fare la differenza, dalla gestione delle energie alla lucidità nelle scelte nei momenti chiave della partita e sarà necessario un atteggiamento mentale perfetto, senza cali di concentrazione e con la consapevolezza che la vittoria passerà necessariamente dall’intensità difensiva e dalla capacità di restare compatti anche nelle fasi più complicate della gara. L’obiettivo è portare a casa due punti fondamentali per il cammino in questa fase del campionato.

Andrea Martina Torre