Basket serie B. Etrusca, prova di forza

L’Etrusca basket inizia con il piede giusto la seconda fase del campionato, imponendosi con autorità sul campo del Gulliver Derthona per 71-53. Una vittoria netta e convincente, costruita con una grande solidità difensiva e una gestione attenta del ritmo che ha permesso ai ragazzi di San Miniato di controllare la gara per larghi tratti. L’avvio è stato equilibrato con Tortona che ha cercato di imprimere il proprio gioco veloce e aggressivo ma l’Etrusca ha risposto con ordine e intensità, chiudendo il primo quarto in vantaggio di 17-13. Nel secondo periodo la squadra di San Miniato ha cambiato marcia, aumentando la pressione difensiva e trovando soluzioni più efficaci in attacco, soprattutto grazie a una buona circolazione di palla, dove il parziale prima dell’intervallo ha segnato la svolta del match e l’Etrusca ha allungato con decisione, chiudendo la prima metà di gara sul +15 per un totale di 41-26 e mettendo in chiaro le proprie intenzioni. Senza perdere tempo, al rientro dagli spogliatoi San Miniato ha continuato a controllare il ritmo della partita senza mai concedere al Derthona l’opportunità di rientrare e nonostante qualche piccola difficoltà nel secondo tempo contro la difesa a zona degli avversari, l’Etrusca ha mantenuto il controllo del punteggio, chiudendo il terzo quarto sul 54-37 e gestendo il vantaggio fino al definitivo 71-53. L’aspetto più positivo della serata è stato senza dubbio il rendimento difensivo: con soli 53 punti concessi, questa è stata la miglior prestazione dell’Etrusca per tenuta difensiva in tutta la stagione, difatti la squadra ha seguito alla lettera il piano partita, limitando le transizioni rapide di Tortona e impedendo agli avversari di trovare ritmo offensivo.

Andrea Martina Torre