BASKET SERIE B. Etrusca, serve il riscatto. L’assalto dei senesi

Parola riscatto per l’Etrusca Basket che vuole subito rimediare alla cocente sconfitta di domenica scorsa davanti al proprio pubblico contro la forte corazzata di Lucca. Probabilmente la peggior prestazione dei sanminiatesi che hanno lavorato tutta la settimana per resettare la gara e pensare alla prossima sfida. Domani si apre il girone di ritorno e il calendario non è dalla parte dei biancorossi che ospitano la blasonata Virtus Siena, seconda forza del campionato con due in più rispetto ai sanminiatesi. Nella gara di esordio il team di Martelloni vinse sul parquet senese 87-85 e c’è la volontà di centrare il bis per dimenticare le ultime 2 sconfitte: prima a Cecina e poi contro Lucca mentre i gli avversari, dopo un serie di successi consecutivbi, sono reduci dallo stop per mano del Cecina. "Domani sarà una nuova battaglia, ci dobbiamo far trovare pronti" dichiara coach Martelloni. Appuntamento al Pala Crédit Agricole alle ore 18.