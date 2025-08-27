Basket serie B. Faenza affina i meccanismi. Alle 18.30 test con l’Andrea Costa

Casa dolce casa. I Raggisolaris vivranno una settimana senza trasferte, dividendosi tra il lavoro fisico e le amichevoli al PalaCattani. Sono infatti in programma due test molto interessanti, perché le avversarie saranno dirette rivali del girone di B Nazionale. Si parte stasera alle 18.30 con l’Andrea Costa Imola, mentre sabato alla stessa ora arriverà la General Contractor Jesi. I Raggisolaris dovranno però pensare soltanto a loro stessi e a continuare il percorso di crescita che ha ben impressionato i tifosi anche a Rimini, contro una delle big dell’A2.

Saranno valutate soltanto prima della gara le condizioni di Romano, assente sabato per un affaticamento alla schiena, ma debutterà al PalaCattani di Mbacke, out con Ravenna, che ha ben impressionato a Rimini per fisicità e atletismo. Tutti i giocatori hanno dato buone indicazioni nelle prime due uscite, pur se visibilmente condizionati dai pesanti carichi di lavoro che nell’arco dell’incontro hanno fatto perdere lucidità e attenzione. Interessante è anche la gestione di coach Pansa, che oltre a cambiare spesso i quintetti e a dare spazio anche ai giovanissimi (Bianchi si è fino ad ora meritato i minuti avuti), interrompe spesso il gioco chiamando time out quando avverte cali di tensione, in modo da mantenere sempre alta la concentrazione. Una filosofia di pallacanestro che è già stata ben metabolizzata dai giocatori che hanno sempre mostrato affiatamento e intensità e questo è il segnale migliore per arrivare pronti al debutto in campionato che sarà domenica 21 settembre contro San Severo al PalaCattani.

Intanto è arrivata la preconvocazione per Carlo Fumagalli nella nazionale di 3x3 in vista della Coppa Europa che si terrà a Copenaghen dal 5 al 7 settembre. Il playguardia è tra gli otto Azzurri che da lunedì si raduneranno ad Olgiate Olona, e quattro di loro verranno scelti per partecipare alla rassegna continentale che vede l’Italia inserita nel girone con Serbia e Svizzera. Fumagalli è da anni tra i migliori cestisti italiani di 3x3: ha vinto lo scudetto nel 2018 e nel 2024 e nel 2019 ha esordito con la nazionale italiana. Nel ranking italiano occupa attualmente la 46esima posizione e la 1714esima in quello mondiale.

