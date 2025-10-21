Basket serie B. Faenza ko a testa alta a Livorno: "Sono estremamente contento»

La Tema Sinergie Faenza, dopo aver vinto cinque partite consecutive, striscia non banale da conquistare, si è fatta valere in casa della Pielle Livorno, giocando una gara di carattere che conferma la forza mentale del gruppo. Essere risaliti da pesanti passivi in un palasport caldissimo non era semplice, ma i Raggisolaris lo hanno fatto al meglio. Tra le prestazioni dei singoli ci sono da sottolineare la crescita di Santiangeli, la conferma della forza a rimbalzo di Mbacke che ha conquistato 13 carambole contro avversari di altissimo livello e la continuità offensiva di Vettori e Van Ounsem.

La guardia/ala ha segnato 21 punti con un 6/8 da tre avendo la media di 18.3 punti a gara, mentre il pivot belga ne ha messi 20 e il suo bottino è di 17.3 punti. "Mi complimento con Livorno perché ha giocato una gara solidissima anche di fronte alla nostra faccia tosta – sottolinea coach Lorenzo Pensa –: non è facile riuscire a prendere in mano il match dopo una partenza non buona. Ho detto ai ragazzi che se perdiamo di 12 punti contro una squadra così forte e sul campo più caldo del girone, avendo concesso quattro triple da cambi non fatti sul finire del possesso e due per una mia scelta tattica sbagliata, sarebbero bastate maggiore comunicazione in difesa e una mia lettura diversa, per poterci giocare un finale punto a punto. È chiaro che quella capitale è quella concessa a Lucarelli sul finire del terzo quando eravamo sul -6. Positiva è stata la reazione che abbiamo avuto sul -17 e sul -21. Questa forza di reagire in maniera così veemente vuole dire che il gruppo ha carattere nonostante la giovane età. Vado a casa estremamente contento, perchè adesso abbiamo chiaro negli occhi quale è la differenza tra noi e le squadre di massimo livello del campionato: sappiamo dove dover mettere mano e dobbiamo farlo nel minor tempo possibile".

Domenica la Tema Sinergie sarà ancora in trasferta sul campo del PSA Basket che da qualche settimana non gioca più a Casoria, ma a Casalnuovo di Napoli. Anche in questo caso servirà una prestazione solida pur essendo i campani inferiori a Livorno.

l.d.f.