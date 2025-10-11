Basket Serie B famminile. Fides, domani alle 18 esordio casalingo. E’ partita la campagna abbonamenti!

Giornata di vigilia quella di oggi per l’Oleificio Fiorentini Costone Fides 1904 che, domani sera alle 18, farà il suo esordio casalingo nel campionato di Serie B femminile ospitando Pontedera al PalaOrlandi. Per le ragazze di coach David Fattorini l’obiettivo è dare continuità alla vittoria riportata a Terni nella prima giornata di campionato. Nel frattempo, la società ha varato la campagna abbonamenti per la stagione 2025/’26. "E sarà Bellissimo", è questo lo slogano scelto "ogni stagione ha la sua storia, ma questa vogliamo viverla insieme, fino in fondo", si legge sui social costoniani. I primi abbonamenti sono già stati venduti ieri, altri sono disponibili in segreteria e, il giorno della gara, alla biglietteria del PalaOrlandi. "Questa stagione sportiva, per molti versi, rappresenta il primo capitolo della nostra storia societaria – ha scritto ai costoniani, agli amici e ai sostenitori della società il presidente Matteo Borsi in una lettera resa nota sempre attraverso i social -. La nostra squadra femminile ha bisogno di sentire attorno a sé tutto il nostro calore. Per questo vi chiediamo di poter venire a seguire le nostre gare interne, sostenendoci, oltre che con il vostro appassionato tifo, anche con la sottoscrizione di un abbonamento che avrà per tutti noi una valenza simbolica, in quanto il prezzo concordato sarà di soli 40 euro per l’intera stagione (13 partite). Un piccolo, ma sostanziale contributo che avrà soprattutto un valore di appartenenza e di condivisione delle nostre attività. In alternativa – prosegue la lettera -, c’è un biglietto unico che avrà il costo di 5 euro. Tutte le nostre atlete e atleti tesserati – conclude Borsi -, godranno del libero ingresso, così come un genitore per nucleo familiare". AF