Basket Serie B feminile. Usmate, test difficile a Crema: "Siamo entrambe ambiziose»

Dopo aver superato brillantemente l’ostacolo Bresso e rotto il ghiaccio nel debutto in campionato, arriva per l’AS Medical Usmate il primo test probante con la trasferta a Crema. Domenica pomeriggio alle 18 si affronteranno due tra le squadre più attrezzate della Serie B femminile.

"Arriva fin troppo presto questa sfida tra formazioni ambiziose - è il parere dell’allenatore gialloblù Pasquale De Sena - il 40% del nostro organico è nuovo, per cui bisogna concedere del tempo alle giocatrici per imparare a conoscersi e a trovare l’amalgama che può fare la differenza. Abbiamo recuperato Arianna Beretta, alle prese con un risentimento muscolare, e Jessica Milani, operata a luglio al menisco. Potranno darci qualche minuto di qualità e torneranno utili contro la difesa a zona essendo entrambe delle ottime tiratrici dal perimetro".

Non ci sarà invece Anna Capra, infortunatasi a un ginocchio. "Crema ha un quintetto base molto forte, composto da giocatrici che hanno militato in A2, e come noi è tra le squadre che lotteranno per le posizioni di alta classifica".

L’altra formazione brianzola della Serie B, Robbiano, gioca in casa contro Pontevico.

Ant.Gal.