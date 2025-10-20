Basket - Serie "B" femminile. Le Mura Spring, grande rimonta

GREEN Le Mura Spring

73

FeBA Civitanova

69

GREEN LE MURA SPRING: Capodagli 16, Dianda 8, Ceccarini 11, Paracucchi 2, Gereme 2, Chiti 4, Maffei 15, Michelotti 4, Del Papa ne, Marinuzzi Ronconi ne, Tanasa ne, Bona 11. All.: Pistolesi.

BAGALIER FEBA CIVITANOVA: Iannello 7, Perini 19, Ortolani 15, Mandolesi 2, Gelsomini, Binci ne, Romanelli, Smajic 10, Bocola ne, Pelliccetti 10, Pepe 5. All.: Dragonetto.

Arbitri: Barone di Ponsacco e Liverani di Livorno.

Note: parziali 22-21, 35-36, 53-55.

PONTE BUGGIANESE - Con l’indisponibilità del "Palatagliate" Le Mura Spring è stato costretto a migrare al "Palapertini" di Ponte Buggianese, dove, per la terza giornata di regular season, si è trovato di fronte la corazzata Civitanova. Le biancorosse hanno battuto le marchigiane, ma non è stata una partita facile.

Le Mura Spring è partito bene, nonostante la prova di carattere sin dai primi minuti messa sul parquet da Civitanova, con il primo quarto che va in archivio sul 22-21. Nel secondo quarto le marchigiane riescono a passare in vantaggio e vanno al riposo sul 35-35, nonostante le biancorosse siano rimaste incollate.

Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, si gioca punto a punto, con le ragazze di Pistolesi che provano a rimanere in partita, ma, di fronte, si trovano un roster ben attrezzato che risponde con bocche di fuoco importanti. Così anche il terzo periodo si chiude con le avversarie in vantaggio per 53-55. Nell’ultimo quarto, però, succede di tutto. Le Mura Spring ha una grande reazione e riesce a passare in vantaggio a pochi minuti dalla sirena e concedere niente a Civitanova che, alla fine, si deve arrendere a questa reazione d’orgoglio delle lucchesi che portano a casa due punti importanti.

"E’ un gruppo bello da allenare – ha commentato Pistolesi – sano, che non si disperde alle prime difficoltà. Questa partita è stata molto complicata, perché le nostre avversarie ci hanno messo tanto in difficoltà con la zona, ma siamo stati bravi nel momento in cui si decideva la partita a combattere sui possessi determinanti".

"Farei fatica – ha aggiunto il coach – a citare chi ha fatto meglio di altri, mi permetto però di citare Serena Bona, perché è una professionista come poche che, in questo momento, sta dimostrando una grande attaccamento ed una grande professionalità. Non me ne vogliono le altre, ma la dedica va a lei. E’ un piacere allenarle e stare in palestra con loro".

"Era impensabile – conclude Pistolesi – ribaltare una gara come questa, ma le ragazze hanno il carattere giusto e ce l’hanno fatta".

Prossimo appuntamento sabato, alle 20, a Piombino, contro Basket Golfo.

Alessia Lombardi