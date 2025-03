Basket - Serie "B» femminile interregionale. Supersfida oggi al "Palatagliate». Green Le Mura Spring-Perugia

Sarà il big-match della nona giornata di ritorno del campionato di serie "B" femminile quello tra il Green Le Mura Lucca e la capolista Perugia, primo in classifica. Le biancorosse arrivano dalla sconfitta contro il Nicobasket e proveranno a giocare senza pressioni, visto il terzo posto consolidato in classifica. Le umbre, invece, vengono da una serie positiva di cinque vittorie, anche se, nell’ultimo turno, ha dovuto faticare per avere la meglio, all’extra time, su Pielle Livorno.

La giocatrice di punta delle ospiti è la lunga polacca Alicja Falkowska, 25 anni per 195 centimetri, che ha una media di 11.2 punti a gara. Al suo fianco Perugia schiera Beatrice Olajide, con 10.3 punti a gara di media. In cabina di regia l’esperta Agnese Soli, una "ex", specializzata negli assist illuminanti alle compagne, ma preziosa anche nei contributi intangibili, come regolare il ritmo gara e dirigere le fasi di non possesso.

Coach Ferretti recupera pienamente questa settimana le due esterne Tessaro e Maffei, mentre Capodagli è ancora con il tutore al piede destro, ma ha iniziato sessioni personalizzate di preparazione fisica in piscina ed in palestra. "Perugia è la squadra più completa del campionato – ha commentato Ferretti – . Inoltre è un gruppo che si allena insieme da anni e con lo stesso coach. Noi dobbiamo avere un approccio alla gara più convinto di quello di sabato scorso, continuando a giocare sempre con i nostri schemi. In attacco, però, dobbiamo concretizzare di più, ma mi aspetto una bella reazione da parte delle ragazze e sono molto fiducioso".

Il match tra Green Le Mura Spring e Perugia, che inizierà alle 18.45 di oggi al "Palatagliate", sarà diretto da Tommaso Giachi e Paolo Vumbaca di Firenze, entrambi alla terza conduzione stagionale con le biancorosse.

Alessia Lombardi