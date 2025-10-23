Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura corre ai ripari. Ingaggiata l’ala Giangrasso

Un nuovo arrivo in casa Le Mura, con Sara Giangrasso che va a completare il roster a disposizione di Pistolesi. Imma Gentile ha messo a segno anche questo importante colpo di mercato, per garantire al coach biancorosso maggiori rotazioni e per completare un gruppo già competitivo.

Giangrasso, classe 2000, è nata a Tortona, è un’esterna in possesso di ottime doti atletiche e offensive che andranno a combinarsi perfettamente con le qualità delle altre giocatrici attualmente già in organico. Mette a segno i suoi primi canestri nel Derthona, società dove è cresciuta, per poi andare a giocare a Castelnuovo Scrivia, dove debutta in serie "A2", nella stagione 2016-’17 e rimane anche l’anno successivo. Nel 2018-2019 è ancora in Piemonte, a Moncalieri, in serie "B", dove resta due anni, centrando nel secondo la promozione in "A2".

Nel 2020-’21 arriva in Toscana al Jolly Livorno, mentre l’anno successivo veste la maglia del Nico Basket, con ottimi numeri. Nel 2022-’23 è alla Virtus Cagliari, mentre la stagione successiva torna in Piemonte, per giocare con il Torino Teen in "A2". La stagione ’23-’24 è sicuramente di ottimo livello, con 12 punti di media, il 33% da tre punti, il 46% da due e l’84% ai liberi, per un totale di 336 punti realizzati. Nel ’24-’25 apre la stagione con Basket Girls Ancona in "A2", dove colleziona 19 presenze e 150 punti, per poi passare, a fine febbraio, alla Cestistica Spezzina, dove chiude l’annata con una media di 7,5 punti a gara.

"Sono molto contenta di essere a Lucca – ha commentato la neoarrivata – e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e sono molto carica".

La nuova ala ha già svolto il primo allenamento agli ordini di coach Pistolesi, assieme al resto del roster e sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di sabato, sul parquet del Golfo Basket, a Piombino.

Alessia Lombardi