Basket - serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura Spring domina anche a Livorno: travolta la Toscana Legno Pielle

Toscana Legno Pielle

39

Green Le Mura Spring

60

TOSCANA LEGNO PIELLE: Nottolini 3, Menchetti, Zorzi, Donadio 12, Cecchi ne, V. Castiglione, M. Castiglione 2, Collodi 11, Cecconi 2, Benedetti 9. All.: Castiglione.

GREEN LE MURA SPRING: Cerri, Capodagli 10, Dianda 3, Tessaro 7, Morettini, Geremei 2, Valentino 6, Chiti 3, Maffei 11, Michelotti 8, Papa, Paulsson 10. All.: Ferretti.

Arbitri: Collet di Castelnuovo Berardenga e Natale di Calcinaia.

Note: parziali 4-13, 16-20, 26-43.

LIVORNO - Ancora una vittoria netta per il Green Le Mura. Un match mai in dubbio. Ci pensa Tessaro ad aprire le marcature dopo appena due minuti; poi è un susseguirsi di canestri, con Maffei ed altre che permettono di chiudere il primo quarto sul 4-13. Nel secondo, partono meglio le livornesi con Cecconi, ma le biancorosse riescono, comunque, a mantenere il vantaggio e ad andare al riposo sul 16-20. Al rientro, dopo l’intervallo lungo, le lucchesi riprendono in mano la gara ed anche il terzo quarto va in archivio con un ampio vantaggio: 24-43. Nell’ultimo tempino le ragazze di Ferretti concedono poco alle avversarie ed incrementano il punteggio fino al 39-60 finale.

"Il risultato parla da solo – ha commentato coach Ferretti – . Le ragazze sono state molto brave a seguire le mie indicazioni durante la settimana e le hanno correttamente portate sul parquet; un po’ meno nel secondo quarto, ma ci poteva stare una loro reazione. Comunque, alla fine, è stata una bella vittoria e va bene così".

Alessia Lombardi