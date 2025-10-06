Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura: falsa partenza, Firenze Academy si vendica. Debutto con sconfitta interna per le biancorosse

Le Mura Spring 56Firenze Academy 75

LE MURA SPRING: Capodagli 8, Dianda 2, Ceccarini 12, Morettini, Geremei 7, Chiti, Maffei 2, Papa ne, Marinuzzi, Tanasa ne, Michelotti 7, Bona 18. All.: Pistolesi.

FIRENZE ACADEMY: Montesi 6, Reani 9, Amato 6, Ponzecchi 6, Rossini 16, Pasqualett 4, Calviani, Rossi 15, Salvetti, Torricini 7, Tenerani ne, De Luca 6. All.: Corsini.

Arbitri: Mattiello di Buggiano e Tabarin di Pistoia.

Note: parziali 14-23, 32-39, 44-58.

LUCCA - Debutto in campionato con sconfitta per il Le Mura Spring, contro Firenze Academy che vendica, così, la battuta d’arresto di una settimana fa nella finale di Coppa Toscana. Nel primo quarto il roster fiorentino riesce a mettere a segno punti pesanti e, sul finale, arriva una tripla di Amato dalla sinistra; poi un fallo su tiro subito da Torricini sulla sirena fa chiudere le gigliate sul più nove, con il parziale di 14-23. Nel secondo quarto inizia bene Ceccarini che realizza da sotto in acrobazia. Le biancorosse provano a rientrare con Geremei, Bona e Ceccarini che firmano il 30 pari. Sul finire del tempo Reani e Rossini chiudono sul 32-39.

Al rientro dall’intervallo lungo Firenze Academy inizia bene. Nel finale di quarto ci provano Michelotti e Rossi, ma ci pensa Torricini a chiudere sul 44-58. L’ultimo quarto si apre con una tripla di Montesi; poi Bona in lunetta per uno su due. Il Le Mura Spring non riesce ad approfittarne e, così, Geremei chiude definitivamente i conti sul 56-75.

"Complimenti alla squadra avversaria – ha commentato Pistolesi – non era facile ribaltare a livello mentale tutto in una settimana: hanno fatto la partita che volevano, aprendo il campo e facendoci male da tre punti per tutta la partita. Noi non siamo mai entrati in partita mentalmente: se le ragazze non sono aggressive, se pensano di giocare in punta di fioretto, perdiamo una grossa percentuale del nostro potenziale".

"Contro squadre di questa fascia – conclude Pistolesi – il nostro livello di gioco deve essere più alto. Spero che ci serva come bagno di umiltà e di serenità post sbornia della coppa".

Prossimo appuntamento domenica 12 ottobre, ore 17.45, al palazzetto dello sport di Lerici, contro la Gino Landini.

Alessia Lombardi