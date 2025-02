Basket Serie B femminile. Aymarà determinata. Voglia di riscatto. Al PalaOrlandi arriva Massa e Versilia. L’allenatore Fattorini: "Nessuna paura»

Mettersi alle spalle la sconfitta-beffa di Senigallia e proseguire la propria rincorsa verso la salvezza. Sebbene complicata, l’obiettivo dell’Aymarà di evitare i playout è ancora possibile. Con questo spirito il Costone femminile scende in campo al PalaOrlandi, palla a due alle 18, ospitando la Polisportiva Number 8 Massa e Versilia (Sizzi di Prato e Vumbanca di Firenze gli arbitri che dirigeranno l’incontro). All’andata arrivò il primo successo stagionale per le ragazze di coach David Fattorini, brave ad imporsi per 51-49. Oggi però la Number 8 ha 10 punti in più del Costone in classifica a testimonianza di una maggiore costanza di rendimento avuta in stagione dalle versiliesi. Continuità di cui va alla ricerca anche il Costone per cercare quei risultati positivi che possano far risalire la classifica all’Aymarà (oggi si gioca anche lo scontro diretto CMB Valdarno-Umbertide, due concorrenti dirette delle senesi). "La sconfitta a Senigallia ci ha lasciato l’amaro in bocca – ha detto coach David Fattorini -. In settimana abbiamo lavorato in ottica di migliorare il nostro lato tecnico, sia individuale sia di collaborazione offensiva e difensiva. La partita contro Number 8 – ha detto poi parlando specificatamente del match - sarà molto difficile vista la qualità dell’avversario. Hanno elementi che fanno anche parte del roster di La Spezia in A2. Dovremo stare attente al loro gioco perimetrale, molto efficace e risolutivo, ed alla loro velocità nel ripartire dalla zona difensiva per innescare una buonissima transizione offensiva. All’interno del gruppo – ha sottolineato infine Fattorini - c’è tantissima voglia e determinazione di tornare in campo e continuare nel nostro percorso, non ci spaventa la classifica e nemmeno l’infermeria che è sempre piena. Queste ragazze hanno grandi caratteristiche – ha concluso -. Dobbiamo andarne fieri, riusciremo tutti insieme a gestire questa fase negativa". Nel frattempo, nei giorni scorsi, si è sottoposta ad intervento chirurgico Nagaja Sardelli, trapianto di cartilagine al ginocchio sinistro per lei. La giocatrice, proprio a causa del lungo infortunio, nella stagione in corso è "aggregata" allo staff tecnico costoniano. Nelle settimane scorse si era operata anche Giulia Bonaccini (ricostruzione del legamento crociato anteriore). Entrambe le "ladies" hanno iniziato la riabilitazione e si rivedranno in campo nell’annata 2025/2026.