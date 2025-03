Basket Serie B femminile. Aymarà a caccia di un pronto riscatto. Al PalaOrlandi alle 18 sfida a Umbertide. Fattorini: "Partita preparata senza stress»

Dimenticare il passo falso di Piombino e riprendere la propria rincorsa verso la salvezza, cercando di far proprio uno scontro diretto che ha un peso specifico veramente importante. Questo l’obiettivo dell’Aymarà Costone nel mach del PalaOrlandi (palla a due alle 18), in cui le ladies senesi attendono Umbertide, squadra che ha gli stessi punti delle senesi in classifica, 14, e che proprio come il Costone, è reduce da un ko (subito in casa per mano della capolista Perugia).

All’andata si imposero le umbre per 53-48: un risultato che la squadra allenata da coach David Fattorini (nella foto) vuole "vendicare". Anche perché le costoniane, che sembrano aver superato la fase più dura in relazione ai tanti infortuni riportati in stagione, vogliono ritornare ad avere quella continuità dimostrata nella prima metà del girone di ritorno.

"La settimana era iniziata in maniera amara, considerando la sconfitta di Piombino. Abbiamo analizzato con la squadra la partita e lavorato sugli errori fatti sia a livello tecnico sia a livello di atteggiamenti – ha detto coach David Fattorini -. Abbiamo preso consapevolezza ancora di più della nostra forza, vedendo come potevamo gestirla senza gli errori banali commessi. Incontriamo Umbertide, squadra che si è rafforzata con Federica Giudice, giocatrice esperta che può vantare sul curriculum anche anni in Serie A. Saàa una partita complicata su molti aspetti – ha aggiunto Fattorini -, vista la loro forza sia dal perimetro sia dal pitturato. Noi, dal canto nostro, cercheremo di approcciare il match come da piano partita – ha concluso il coach costoniano –: abbiamo preparato un incontro senza lo stress del risultato ma solo con la consapevolezza della nostra crescita e della nostra forza".

Fiorentini i due fischietti che dirigeranno la partita con Umbertide: Labed e Putaggio. Nel frattempo il mercato potrebbe regalare un’altra novità in casa Aymarà: in prova con la squadra c’è la francese Gabrielle Delorme, nelle prossime ore la società potrebbe sciogliere le riserve.