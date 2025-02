Basket Serie B femminile. Aymarà Costone attesa a Piombino. E’ caccia al poker

L’obiettivo adesso è non fermarsi. Reduce da 3 vittorie consecutive, l’Aymarà Costone vuole allungare la striscia positiva e va all’assalto del PalaGolfo di Piombino (palla a due alle 19, Giulio Borchi di Pontedera e Tommaso Gigoni di Livorno gli arbitri). Partita dall’elevato peso specifico considerando che le portuali, adesso, hanno gli stessi punti in classifica delle senesi, 14. Si tratta quindi di uno scontro diretto a tutti gli effetti dove, per l’Aymarà, c’è anche l’obiettivo di replicare l’affermazione del girone di andata (al PalaOrlandi finì 53-47 con 17 punti di Valentina Bonaccini). Un elemento che aggiunge ancora più importanza ad una sfida che potrebbe essere considerata un vero e proprio spartiacque nella lotta per la salvezza che stanno affrontando entrambe le squadre.

"È stata una settimana particolare dove abbiamo dovuto recuperare le energie per le tre partite giocate la settimana scorsa ma, allo stesso tempo, abbiamo continuato a tenere alta la concentrazione per preparare la difficile trasferta di Piombino". Così il coach costoniano David Fattorini (nella foto) presentando la partita. "Siamo sempre concentrati sul migliorare la nostra filosofia di gioco e l’amalgama tra le giocatrici che serve ad aumentare la nostra autostima e prendere sempre più consapevolezza del nostro percorso – ha detto ancora il tecnico dell’Aymarà -. A Piombino sarà una sfida molto atletica e molto tattica – ha aggiunto Fattorini -. Il Basket Golfo è una squadra composta da un mix di giovani di alto livello e di senior con tante qualità sia dal perimetro sia vicino al canestro. Dobbiamo provare ad esprimere le nostre idee – ha concluso il coach senese -, cercando di continuare ad essere unite ed umili".

Sui canali social della società, in settimana, l’ADPF Costone ha postato anche la bella iniziativa di una settimana fa con Palio a canestro: PalioAcanestrOpportunity, nella parte rivolta al femminile, ha svolto un allenamento per le ragazze del 2012 e 2013 ospitato e diretto dallo staff costoniano. Per l’Aymarà, hanno partecipato il vicecoach Federico Ferrini, che ha gestito l’allenamento insieme a Nagaja Sardelli, ormai in pianta stabile nello staff tecnico mentre prosegue la riabilitazione dall’infortunio.

AF