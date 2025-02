Basket - serie "b» femminile interregionale. Green Le Mura Spring suona la nona sinfonia: liquidato anche Acea Pink Terni

Green Le Mura Spring 55Acea Pink Terni 42

GREEN LE MURA SPRING: Cerri 3, Caredio, Dianda 9, Tessaro, Morettini 6, Rapè 6, Geremei 2, Valentino 4, Chiti 3, Michelotti 7, Papa, Paulsson 15. All.: Ferretti.

ACEA PINK TERNI: Parma, Berardi 8, Mustafa, Salazar, Nobili 1, Paluello 18, Gadeyne, Falbo ne, Etefia 2, Ugiagbe 4, Fausti 9. All.: Piermarini.

Arbitri: Dori di Pergine Valdarno e Lodovichi di Impruneta.

Note: parziali 19-3, 34-16, 45-30.

LUCCA - Suona la nona sinfonia consecutiva il Green Le Mura Spring che batte l’Acea Pink Terni. Il primo quarto va in archivio sul 19-3. Nel secondo, i primi punti li mette a segno Dianda che ruba palla in zona di difesa e va a segnare in solitaria. Ancora Dianda, di forza; ma si sblocca anche Rapè dalla distanza e si va al riposo sul 34-16.

Dopo l’intervallo lungo l’Acea Pink Terni prova a rientrare, ma anche il terzo quarto vede le biancorosse prevalere e gestire bene anche l’ultimo periodo, conquistando questo successo importante.

"Le ragazze sono entrate sul parquet determinate a risolvere una partita che era difficile – ha commentato coach Ferretti – , perché le avversarie non hanno mollato un minuto. È vero che, nel primo tempo, abbiamo concesso solo 16 punti, ma nel secondo sono state molto più aggressive ed abbiamo trovato più di difficoltà, ma, poi, abbiamo trovato canestri importanti da chi ultimamente ha giocato meno e la squadra ha portato a casa la vittoria".

Al. Lomb.