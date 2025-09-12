Basket Serie B femminile. Costone Fides verso l’esordio. Oleificio Fiorentini è il nuovo main sponsor

Sale la temperatura in casa Costone Fides per quanto riguarda la prima squadra femminile. Domenica, le ragazze guidate da coach Fattorini faranno il loro esordio in un match ufficiale ospitando al PalaOrlandi Castelfiorentino (ore 18). Il campionato di Serie B, che vede ancora le Ladies impegnate nel girone del centro Italia con avversarie provenienti da Toscana, Liguria, Umbria e Marche, inizierà nel primo weekend di ottobre con la trasferta a Terni. Poi doppio turno casalingo con Pontedera e Piombino. Nel frattempo la società ha annunciato l’ingresso di Oleificio Fiorentini come main sponsor della prima squadra femminile. "L’azienda toscana, leader nella produzione e nella commercializzazione di olio extra vergine di oliva e punto di riferimento a livello internazionale, ha scelto di accompagnare il percorso di crescita di una società che da sempre valorizza giovani atleti e atlete, unendo tradizione e identità territoriale", si legge nella nota stampa diffusa dal Costone. "È per noi un onore entrare a far parte del progetto Costone Fides – ha dichiarato Fabrizio Fusi, titolare di Oleificio Fiorentini –. Crediamo nello sport come strumento educativo e di formazione degli atleti, specie quando è affiancato a un impegno verso i giovani, il territorio e la qualità. Avere il marchio Fiorentini sulla maglia della squadra femminile significa condividere valori fondamentali come passione e tenacia, e siamo pronti a sostenere questo cammino con impegno e concretezza". "Questa collaborazione con Fiorentini rappresenta un innesto importante per la nostra società – dice il presidente Borsi -. Il Costone nasce nel 1904 dal Ricreatorio Pio 2° e porta con sé radici profonde nella comunità senese; avere sulla nostra maglia un’eccellenza come Fiorentini rafforza il messaggio che vogliamo dare: crescita, identità, formazione prima di tutto. Siamo felici che una realtà così importante creda in noi e nel nostro progetto di crescita. Il futuro si costruisce insieme".

AF