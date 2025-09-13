Basket Serie B femminile. Costone: un grande colpo di mercato!. E’ stata ingaggiata Alona Samokhvalova ala ucraina di 180 cm, classe 1997

Ultimo e definitivo colpo di mercato per l’Oleificio Fiorentini Costone Siena, completato il roster da mettere a disposizione di coach David Fattorini con un innesto di grande spessore: si tratta di Alona Samokhvalova, ala di 180 cm, classe 1997. Giocatrice di nazionalità ucraina, Alona approda a Siena dopo l’ultima esperienza ad Alcamo, in Serie B, dove la scorsa stagione ha fatto registrare medie importanti: 15,7 punti, 5,2 rimbalzi, 1,2 assist e 12,3 di valutazione. Percentuali solide (42% da due, 28% dall’arco, 81% ai liberi) che confermano la sua attitudine offensiva. Insomma, un vero e proprio colpo di mercato che arriva alla vigilia dell’esordio della squadra in un match ufficiale (domani alle 18, arriva al PalaOrlandi Castelfiorentino per il primo turno di Coppa Toscana). "Samokhvalova – si legge nel comunicato stampa diffuso dalla società - si prepara alla sua quarta stagione in Italia, dopo aver già vinto un campionato a Cuneo e sfiorato la promozione a Torino e ad Alcamo. Attaccante pura e finalizzatrice, capace di colpire in più modi, arriva al Costone con la voglia di mettere il suo talento al servizio della squadra". "Un innesto che ci regala ulteriori soluzioni offensive – ha commentato il direttore sportivo Francesco Borsi (nella foto con la nuova giocatrice) –. Alona conosce bene il campionato italiano e porta esperienza, punti e solidità. Siamo certi che potrà rappresentare un valore aggiunto fondamentale per la nostra squadra e per il nostro progetto". AF