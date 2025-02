Basket - serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura Spring domani sera nella tana della "bestia nera» Acqua dell’Elba

Il Green Le Mura Spring vuole continuare la propria striscia positiva, fatta di nove vittorie consecutive e vuole farlo contro l’Acqua dell’Elba Nico Basket, domani, alle 20.30, al "Palapertini" di Ponte Buggianese. Gli ultimi scontri diretti sono a favore delle pistoiesi: in campionato, al "Palatagliate", hanno vinto 60-64; in finale di Coppa Toscana, a Fucecchio, si sono imposte 63-51. Il roster lucchese, però, oggi è diverso, con l’arrivo della nuova ala svedese Paulsson che sta risalendo la classifica delle marcatrici del campionato con 14,1 punti a gara e, soprattutto, sta entrando nella mentalità la squadra, oltre a fornire quantità industriali di assist alle compagne.

Nico è un roster ben conosciuto con un quintetto base di buon livello, con gioco semplice, ma efficace sulla lunga Matilde Pini, molto produttiva spalle al canestro e accreditata di 12.7 punti a gara o sui contropiede e le incursioni di Kleskova (18.1 punti a gara). Temibile anche l’esterna Montiani (34 realizzazioni finora da oltre l’arco).

Le Mura recupera Elisa Maffei e Chiara Tessaro, tenute precauzionalmente a riposo nelle ultime gare per piccoli inconvenienti fisici, ma che sono state affidate alle cure del preparatore fisico Nadia Centoni e si sono regolarmente allenate in settimana. "Sarà una bella partita tra due squadre in fiducia – ha commentato coach Ferretti – , perché entrambe veniamo da nove vittorie di fila: quindi sarà un match da leccarsi i baffi per chi lo verrà a vedere. Le mie sensazioni sulla gara sono positive, perché andiamo a giocare la nostra partita come sappiamo fare. Le avversarie hanno un altro modo di esprimersi, con gerarchie ben definite e, quindi, dobbiamo togliere loro le sicurezze che hanno individualmente".

Arbitreranno la gara Lorenzo Cammilli di Empoli e Cristian Di Bernardo di Firenze.

Alessia Lombardi