Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura, derby stasera a Prato. Pistolesi: "Una sfida insidiosa»

Ancora un match in trasferta per il Green Le Mura Spring che, questa sera, sarà di scena, alle 21.15, al "Palatoscanini", dove affronterà Prato. Un match alla portata delle biancorosse che, però, non devono commettere l’errore di sottovalutare l’avversario.

La Pieffe Prato arriva da tre sconfitte consecutive, contro Firenze, Lerici e Civitanova e, all’attivo, ha soltanto una vittoria nella prima giornata contro Cmb Valdarno. Nel mercato estivo il roster laniero ha perso due punti di riferimento come la play Martina Mandroni, andata a giocare a Buggianese e la lunga Marta Ponzecchi, già vista all’opera quest’anno con Firenze Academy; ma ha ancora alcune giocatrici con buoni punti nelle mani come Elisa Trucioni e Giulia Sautariello che, insieme, hanno finora fatturato 88 punti sui 226 di tutta la squadra.

Nella scorsa stagione con Pieffe Prato si giocò anche in quel caso durante "Lucca Comics & Games" e registrò il successo convincente del Green Le Mura Spring per 39-70, con il team lucchese che già nel primo quarto prese il largo.

Per quanto riguarda il roster di coach Pistolesi, dovrebbe tornare in campo Serena Bona che, in settimana, ha conseguito con lode la laurea in Psicologia clinica; ma anche Sara Giangrasso – che scalpita per dare il suo contributo alla squadra – potrebbe fare il suo esordio con la maglia biancorossa. Tutte le altre ragazze sono a disposizione del coach che potrà, quindi, scegliere il quintetto migliore da schierare sul parquet del "Palatoscanini".

"Ci aspetta – ha analizzato Pistolesi alla vigilia – una squadra di buon livello, per caratteristiche fisiche e per lunghezza della panchina e allenata molto bene. Non dobbiamo farci ingannare dai risultati ottenuti finora, perché, nelle ultime due gare, ha lottato fino all’ultimo punto. E’ un roster con grande fisicità: noi dovremo fare una gara puntando a tenere i ritmi elevati, facendo emergere le nostre migliori caratteristiche".

Il match tra Pieffe Prato e Green Le Mura Spring sarà diretto da Marco Mattiello di Buggiano e da Giovanni Agnorelli di Poggibonsi. Dopo le due trasferte consecutive, le biancorosse torneranno di nuovo a giocare tra le mura amiche, al "Palatagliate", sabato prossimo, alle 18.30, per affrontare Verodol Cbd Pielle Livorno nella sesta giornata d’andata della regular season.

Alessia Lombardi