Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura Spring da completare. La "ds» Gentile tratta altri rinforzi

Il roster del Le Mura Spring è ancora un cantiere. La "ds" Imma Gentile ha messo già a segno colpi importanti, con tante riconferme e due arrivi di spessore, in grado di garantire esperienza a coach Marco Pistolesi, anche lui alla sua prima stagione in biancorosso. Un cambio di percorso molto importante quello deciso dalla società, iniziato con l’addio di Ferretti che aveva sfiorato e mancato per un soffio la qualificazione alla finale nazionale play-off. Una stagione, quella scorsa, che ha visto Le Mura Spring, raggiungere un traguardo importante e l’obiettivo anche per quest’anno è quello di provare a fare qualcosa del genere. Per questo motivo Imma Gentile sta continuando a lavorare per portare in biancorosso altre due pedine in grado di fare la differenza e di garantire punti pesanti.

Confermatissima la play Michelotti che sarà anche la capitana. Le altre riconferme riguardano l’ala Grande Elena Capodagli, la guardia Sofia Morettini, l’ala piccola Arianna Geremei, l’ala piccola Francesca Chiti, la guardia Elisa Maffei e l’altra guardia Federica Papa. Importante l’ingresso a tutti gli effetti in prima squadra della giovane Sofia Dianda, play, classe 2009, che già nello scorso anno aveva giocato qualche minuto con la formazione più grande.

Per quanto riguarda i nuovi arrivi, vestiranno la maglia biancorossa: Sara Ceccarini, play d’esperienza con un passato anche in categorie superiori; Francesca Evangelista, ala grande classe ’93; e Sara Bona, centro, vecchia conoscenza del Gesam Le Mura, con il quale ha giocato nella massima serie.

Un roster attualmente ben amalgamato, con giocatrici d’esperienza e con giovani interessanti che hanno già fatto vedere il loro valore. Adesso ci sarà da capire quali saranno i prossimi arrivi. Ma c’è ancora tempo, dato che la preparazione ufficiale prenderà il via lunedì 25 agosto, agli ordini della preparatrice fisica Nadia Centoni.

Alessia Lombardi