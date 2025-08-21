Basket - Serie "B" femminile interregionale

Nonostante il roster sia ancora in fase di completamento, il 25 agosto Le Mura Spring inizierà la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali di Coppa Italia. Da quest’anno ci sono diverse novità nella società biancorossa, anche per quanto riguarda la struttura organizzativa e tecnica che, senza ombra di dubbio, è da categoria superiore.

E, proprio per migliorare ancora i traguardi sportivi e sociali dello scorso anno, come sono gli obiettivi, sono necessarie anche professionalità di altissimo livello.

Nella stagione 2025-2026 alle porte, oltre alla presidente Rachele Settesoldi e al vicepresidente Luca Filippetto, la società sarà guidata anche dai dirigenti: Francesco Caredio, Gianluca Costa, Fabio Lorenzi, Paolo Ippolito, Rodolfo Ragionieri, Sara Rossi, Simonetta Sensi, Mike Tanasa. L’area tecnica, sotto l’attenta guida della direttrice sportiva Imma Gentile, sarà composta dai coach: Claudia Del Rosso per l’Under 13; Virgilio Mercogliano per Under 17 e l’Under 19; Emanuele Merola per la Promozione; oltre, ovviamente, a Marco Pistolesi per la prima squadra di serie "B". Il settore minibasket potrà, invece, contare sugli istruttori: Emilio Giusti, Sofia Michelotti, Elena Capodagli, Francesca Chiti, coordinati da Annalisa Breschi. La psicomotricità, dai 3 agli 11 anni, sarà affidata a Giada Buchignani e a Rebecca Rapè, con la supervisione di Imma Gentile.

Ci sarà anche uno staff di supporto alle varie squadre, composto: dai preparatori fisici Nadia Centoni (che sarà anche la responsabile) e Michele De Ranieri; dal massaggiatore Paolo Michelotti; dal podologo Andrea Michelotti; dalle fisioterapiste Chiara Paoletti e Flaminia Casolaro; dall’osteopata Giulia Razza e dal mental coach Ivan Dotto. La Croce Verde di Lucca, infine, fornirà l’assistenza per le partite interne della prima squadra. Prima squadra che anche quest’anno avrà la possibilità di utilizzare le strutture della palestra "Ego" per il potenziamento fisico ed il recupero muscolare.

Per quanto riguarda, invece, la segreteria amministrativa, sarà affidata a Laura Fumelli che si occuperà di iscrizioni, gestione del magazzino e biglietteria e a Lucia Ruggeri per i rapporti con i fornitori e il bilancio.

Alessia Lombardi