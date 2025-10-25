Basket Serie B femminile. Esame di maturità per l’Oleificio Fiorentini Costone in quel di Perugia

Esame di maturità per l’Oleificio Fiorentini Costone che, alle 19, va a fare visita a Perugia (Antonelli di Assisi e Baldassini di Fossato di Vico gli arbitri). Che il Costone sia una squadra decisamente più ambiziosa rispetto allo scorso anno lo dimostra l’approccio a questa partita: Perugia e una delle grandi favorite per la vittoria finale ma, al momento, sta inseguendo l’Oleificio Fiorentini che è primo a 6 punti (e quindi a punteggio pieno) insieme a Firenze Basketball Academy. "Affrontiamo una squadra di primissimo livello che nelle ultime stagioni ha dominato le classifiche e ha sempre avuto ambizioni di alto spessore, con roster profondi e di grandissima qualità, sia a livello tecnico che fisico", così il coach dell’Oleificio Fiorentini, David Fattorini (nella foto), presentando la partita di Perugia. "I loro obbiettivi stagionali sono sempre quelli di provare a fare il salto di categoria – ha detto ancora coach Fattorini -: Perugia è squadra ben organizzata ed allenata, seppur con alcuni cambiamenti all’interno del gruppo squadra. Anche se in condizioni fisiche non ottimali, noi dobbiamo provare a limitare gli errori che abbiamo commesso anche nell’ultima partita casalinga con i quali ci siamo complicati la parte finale – ha proseguito Fattorini -. Dovremo cercare di trovare una maggiore continuità e tenuta mentale che in questo momento si alterna. Siamo consapevoli di dove siamo a livello squadra dopo i due mesi di lavoro, c’è tanto ancora su cui lavorare ma le ragazze sono sempre al massimo negli allenamenti. Sono sempre più convinte del progetto – ha concluso Fattorini -. Perugia rappresenta un ulteriore esame per vedere le situazioni da migliorare e quelle in cui abbiamo più certezze". A livello di infermeria, a Perugia, il Costone deve fare a meno di Angela Sposato, in dubbio anche Benedetta Pastorelli.

AF