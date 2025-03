Basket - Serie "B» FEMMINILE INTERREGIONALE. Green Le Mura Spring perde a Ponte Buggianese: sfuma l’attacco al secondo posto

Acqua dell’Elba Nico

54

Green Le Mura Spring

42

ACQUA DELL’ELBA NICO BASKET: Nerini 6, Tongiorgi ne, G. Modini, Klescova 15, Montiani 8, Moriani ne, A. Modini, Pini 15, Bargiacchi, Giglio Tos 10, Federighi ne, Rastelli ne. All.: Rastelli.

GREEN LE MURA SPRING: Cerri 4, Caredio ne, Dianda 10, Tessaro 3, Rapè, Geremei 5, Valentino 4, Chiti, Maffei 4, Michelotti 2, Papa ne, Paulsson 10. All.: Ferretti.

Arbitri: Cammilli di Empoli e Di Bernardo di Firenze.

Note: parziali 11-7, 27-19, 39-33.

PONTE BUGGIANESE - Arriva una sconfitta per Le Mura e sfuma, così, la possibilità di puntare al secondo posto. Partono bene le biancorosse, a segno con Michelotti, ma Nico, approfittando di vari errori in fase di conclusione, va sul 7-2 con Giglio Tos e Klescova ed il primo quarto, nonostante un time-out, si chiude 11-7. Nel secondo Cerri realizza in contropiede su lancio di Tessaro l’11-9; poi ci pensa Dianda a riportare il roster lucchese vicino e si stoppa sul 27-19. Dopo l’intervallo Nico continua a mettere a segno punti e si porta sul 39-33. Nell’ultimo tempino Paulsson guadagna un rimbalzo offensivo e libera Geremei per una tripla; ma Pini, da tre, ristabilisce le distanze. Alla sirena è 54-42. "Abbiamo speso tante energie in difesa – ha analizzato Ferretti – per tenere testa al miglior attacco del campionato. Spendendo energie in difesa, l’abbiamo pagata in avanti: l’abbiamo persa sbagliando tiri che di solito entrano. Eravamo rientrati due volte, poi solo due punti negli ultimi sei minuti: con 42 punti qua non vinci mai".

Al. Lomb.