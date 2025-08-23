Basket - Serie "B» femminile interregionale. Le Mura: il calendario. Via in casa con Firenze

Le Mura Spring debutterà in campionato sabato 4 ottobre. Sarà alle 18.30, al "Palatagliate", contro Firenze Academy. E’ questa la prima giornata della stagione 2025-2026 che la "Fip" ha diramato (anche se provvisoriamente: ma non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti). Nella seconda le biancorosse andranno a far visita alla Gino Landini, a Lerici, domenica 12 ottobre, mentre, nella terza, saranno di nuovo in casa, sabato 18, contro il Fe.Ba Civitanova. Il mese di ottobre si concluderà con un’altra trasferta, questa volta a Piombino, contro il Golfo.

In concomitanza con i Comics, il 1° novembre, le ragazze di coach Pistolesi avranno la seconda trasferta consecutiva, a Prato. Si tornerà a giocare al "Palatagliate" sabato 8 novembre, contro Pielle Livorno; mentre, nella settima giornata, ancora una lunga trasferta, questa volta ad Umbertide, il 15. Arriverà il 22 novembre, poi, al "Palatagliate", il Pink Terni. Con la nona giornata si chiuderà novembre, quando, il 29, Le Mura Spring sarà di scena nel derby esterno a Pontedera. Il mese di dicembre inizierà con la decima giornata, sabato 7 dicembre, con l’altro derby toscano, contro Costone Siena, al "Palatagliate". Undicesima giornata sabato 13, con la trasferta a Perugia, per arrivare all’ultima gara del 2025, sabato 20, al "Palatagliate", contro Nico Basket.

Il nuovo anno si apre con l’ultima gara del girone andata, il 10 gennaio, quando le biancorosse, dopo le festività natalizie affronteranno lontano dalle mura amiche il Cmb Valdarno. Il torneo si concluderà con l’ultima giornata sabato 18 aprile. I play-off prenderanno il via il 26 aprile e termineranno il 31 maggio.

Intanto il primo appuntamento ufficiale per le biancorosse sarà con il torneo "Settembre lucchese", il 13 e 14 settembre, dove parteciperanno le prime squadre Under 17 di Le Mura Spring, Jolly Livorno, Firenze Academy e Perugia.

Per la Coppa Toscana "Trofeo Lunghi", il roster di Pistolesi debutterà sabato 20 settembre, al "Palatagliate" ed affronterà la vincente della sfida tra Cmb Valdrano e Pontedera.

Alessia Lombardi