Basket serie B femminile. Faenza Basket Project, match senza pressioni stasera a Cesena

Più che una partita, sarà una prova generale in vista del Poule Play Off quella che attende stasera alle 20.30 il Faenza Basket Project, impegnato sul campo della Nuova Virtus Cesena. Le faentine hanno già staccato con largo anticipo il pass per il girone finale del campionato di serie B e dunque nell’ultimo turno odierno di regular season non avranno pressioni. La seconda fase, che inizierà il 27/28 gennaio, prevede un mini campionato con gare di andata e ritorno tra le prime quattro classificate dei due gironi regionali che premierà le prime due con la qualificazione ai concentramenti nazionali e la terza con gli spareggi per accedere pure lei agli incontri per l’A2. Queste le qualificate: Basketball Sisters Zola Predosa, Puianello, Cavezzo e Fiore Basket Valdarda per il girone A e Magika Castel San Pietro, Happy Basket Rimini, Libertas Forlì e Faenza per il B. La squadra di coach Sferruzza sta ben figurando in questo campionato con le sue giovani. Ottima la stagione di Edokpaigbe, ritagliatasi uno spazio anche in A1, e le cugine Ciuffoli, pure loro nel gruppo di coach Seletti e toltesi la soddisfazione di segnare i primi punti in Coppa Italia a Ragusa. Molte giocatrici di questo gruppo, composto anche da veterane come Bandini, Morsiani e Porcu, si stanno facendo valere anche in Under 19, come conferma il primo posto nel girone con l’Happy Basket Rimini (lunedì alle 19.15 al PalaBubani il big match).

l.d.f.