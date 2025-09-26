Basket - Serie "B» femminile interregionale. Coppa Toscana. C’è Costone-Le Mura

Il Green Le Mura Spring sarà impegnato questo fine settimana nelle final four di Coppa Toscana. Le ragazze di Pistolesi scenderanno sul parquet domani, al palazzetto Orlandi di Monteriggioni, in provincia di Siena, dove, alle 17.30, affronteranno, in semifinale il Costone Siena che, a sorpresa, ha battuto nei quarti di finale Nicobasket.

Il retaggio del modesto ranking dello scorso anno fa abbinare Siena a Lucca che, invece, aveva concluso il campionato come prima delle toscane. L’altra semifinale, alle 20.30, vedrà di fronte Pielle Livorno e Firenze Academy. Rispetto allo scorso anno, nei due roster ci sono diverse novità. Costone Siena ha trovato nuovo slancio con l’inserimento delle due lunghe ucraine, Valeriia Kazantseva e Alona Samokhvalova, che, nell’ultima gara, hanno messo a segno, rispettivamente, 14 e 15 punti e della guardia Greta Miccoli che ne ha realizzati 13. Sarà, quindi, una squadra tutta da scoprire per coach Pistolesi che si affiderà all’esperienza del suo quintetto base.

Gli inserimenti di questa estate si sono ben inestati in una struttura già molto collaudata nel tempo: basti pensare che Le Mura Spring ha accesso alla final four di Coppa Toscana per il secondo anno consecutivo, unica squadra tra quelle presenti lo scorso anno, quando le finaliste erano le biancorosse, Prato, Valdarno e Nicobasket.

Tutta da giocare anche l’altra semifinale, con la squadra del capoluogo toscano che ha già fatto vedere buone cose al torneo "Settembre Lucchese", in particolare grazie al ritorno in lista di Marta Rossini e di Laura Reani e all’arrivo della lunga Marta Ponsecchi. Al turno dei quarti ha battuto Golfo Piombino con un secco 66-40.

Pielle Livorno, invece, nel mercato estivo ha puntato sull’innesto di giovani come Giulia Selmi e Martina Bullentini, ma ha dovuto soffrire per avere la meglio su Prato per 63-61 e spera in un rapido recupero dell’infortunata Claudia Collodi.

"Costone Siena è una squadra molto attrezzata – ha commentato coach Pistolesi – , fortemente cambiata rispetto allo scorso anno, perché ha inserito due giocatrici straniere e Greta Miccoli, tutte con punti nelle mani, qualità nel gioco ed esperienza. Quindi una squadra da rispettare e che gioca in casa perché organizza le finali. Sarà un impegno difficile: noi faremo di tutto per farci trovare pronti".

Domenica le vincenti dei due turni di semifinale si affronteranno nella finalissima in programma alle ore 18,30.

Alessia Lombardi