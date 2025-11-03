Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura super. Espugnata Prato

PIEFFE Prato

49

Green Le Mura Spring

69

PIEFFE PRATO: Peri 1, Sautariello 17, Morello 4, Cecchi 4, Aramini 1, Billi 3, Trucioni 5, Colangelo 4, Bellandi 6, Frascilla 1, Bettoni, Franchini 3. All.: Bertini.

GREEN LE MURA SPRING: Capodagli 7, Dianda 14, Ceccarini 11, Morettini, Geremei, Giangrasso 5, Chiti 2, Maffei 8. Michelotti 7, Papa 2, Bona 13. All.: Pistolesi.

Arbitri: Mattiello di Buggiano e Agnorelli di Poggibonsi.

Note: parziali 10-11, 23-28, 39-54.

PRATO - Netto successo del Green Le Mura Spring che espugna il "Palatoscanini" con una gara di sostanza. Le biancorosse partono un po’ contratte. Si gioca punto a punto e il primo quarto va in archivio sul 10-11. Il secondo si apre con un tiro libero di Cecchi; poi Colangelo approfitta di un ennesimo rimbalzo offensivo per portare avanti le laniere. Ma ci pensa la nuova arrivata Giangrasso, con un bel gancio di destro, da sotto, a pareggiare; poi uno su due ai liberi di Bona porta in vantaggio le biancorosse fino ad arrivare 23-28. Nel terzo quarto ci pensa Ceccarini, liberata da Michelotti, a muovere il tabellone. Due centri di Maffei in sospensione portano il vantaggio lucchese in doppia cifra per la prima volta. Nel finale Morello da due, ma Michelotti sulla sirena, piazza la tripla del 39-54. Ultimo quarto, con il Green Le Mura Spring che può contare anche sui copiosi punti dalla panchina: Dianda in arresto e tiro e, poi, da oltre l’arco, su azione prolungata, dopo quattro rimbalzi offensivi. Dopo un libero di Peri è Papa a realizzare sempre su rimbalzo. Il match si conclude con due liberi di Dianda che fissano il risultato.

"Prato è una buona squadra, ben allenata – ha commentato Pistolesi – : quindi questa è una vittoria molto importante, perché questo è un parquet difficile. Siamo partiti un po’ contratti, la loro fisicità ci ha dato fastidio nelle fasi iniziali; poi le ragazze si sono sbloccate dopo i primi 15’ e hanno dimostrato anche qua che non si spaventano mai e che riescono a gestire qualunque tipo di situazione. È un piacere allenarle: sia in settimana che durante le partite".

Alessia Lombardi