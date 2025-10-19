Basket Serie B femminile. Fides contro Golfo Piombino. Al PalaOrlandi è scontro al vertice!

Un vero e proprio scontro al vertice: Oleificio Fiorentini Costone-Basket Golfo Piombino, di scena alle 18 al PalaOrlandi (Lodovichi di Impruneta e Labed di Firenze gli arbitri), vale il primato in classifica in coabitazione con Firenze Basketball Academy che, ieri sera, è passata in casa della Pielle Livorno con un sonoro 62-38. Insomma delle 4 capolista con cui si era arrivati a questa giornata ne resteranno solo due e il Costone vuole essere una di queste, raggiungendo in vetta le quotate fiorentine. "È una partita importante contro un avversario che si è rinforzata, sia a livello di roster che dal punto di vista societario". Così il coach dell’Oleificio Toscani, David Fattorini, ha presentato l’incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie B: come detto si tratta di una partita che vale il primo posto, a testimonianza delle rinnovate ambizioni sia delle portuali che delle senesi. Infatti, le due compagini, l’anno scorso, giocavano per la salvezza o poco più, in questa stagione, si affrontano invece ad alta quota in un faccia a faccia importantissimo. "Dovremo fare una gara di grande attenzione – ha detto ancora il tecnico costoniano -. Sono reduci della vittoria interna contro Civitanova, potenzialmente una delle migliori squadre del campionato. Ne consegue che anche Piombino ha tutte le carte in regola per fare una grande stagione. Noi siamo però consapevoli della nostra forza – ha detto ancora coach Fattorini -. Vogliamo mettere i bastoni tra le ruote a Piombino, con il massimo rispetto nei confronti dell’avversario ma anche con quanta più determinazione possiamo mettere in campo. Come detto più volte, siamo ancora un cantiere aperto – ha aggiunto Fattorini -: dobbiamo trovare i nostri equilibri e soluzioni che ci possano venire in maniera ancora più semplice e spontanea. Ci vorrà ancora del tempo: in questo momento dobbiamo limitare alcuni cali di tensione che ancora caratterizzano i nostri incontri. Però – ha concluso -, ci siamo preparati molto bene allenandosi duramente in settimana e, adesso, siamo pronte per affrontare questa partita". Come avvenuto anche domenica scorsa, prima del match sarà anche possibile sottoscrivere l’abbonamento stagionale.

AF