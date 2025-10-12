Basket Serie B femminile. Fides Costone, debutto al PalaOrlandi con Pontedera. Ferrini: "Avversario tignoso, può darci filo da torcere»

Esordio casalingo in campionato per l’Oleificio Fiorentini Costone che, questa sera alle 18, ospita al PalaOrlandi Pontedera.

Partita importante per le Ladies allenate da David Fattorini e anche per la stessa società che nei giorni scorsi, dopo tante stagioni, ha nuovamente varato una campagna abbonamenti per la Serie B femminile con lo slogan "È sarà Bellissimo". Per i sostenitori costoniani la possibilità di staccare il pass stagionale, a un prezzo simbolico di 40 euro, anche prima del match con Pontedera. Anche dal punto di vista agonistico si tratta di una partita importante per il campionato dell’Oleificio Toscani che, dopo la vittoria della prima giornata a Terni, vuole dare continuità ai propri risultati positivi. A presentare l’incontro è stato Federico Ferrini, vicecoach costoniano.

"Sulla carta ci troviamo un avversario più abbordabile da affrontare ma vietato sottovalutare l’impegno – ha detto Ferrini -. È l’esordio in casa e ci teniamo a fare bene. Non siamo al completo: Pastorelli non ci sarà e Miccoli sta recuperando e non è ancora al 100% - ha aggiunto il vice allenatore dell’Oleificio Toscani -. Ci aspettiamo di incontrare un avversario piuttosto tignoso, come ha dimostrato l’ultima partita in cui ha trascinato Piombino a ben 2 overtime. Ci possono dare del filo da torcere ma noi ci dovremo concentrare su noi stesse. Siamo ancora a inizio stagione – ha detto Ferrini – e noi stiamo costruendo la nostra identità di squadra. Vogliamo crescere ancora e proseguire sulla buona strada che abbiamo intrapreso in questo inizio di campionato. Anche dare continuità ai risultati – ha concluso – sarebbe importante per aumentare il morale e la fiducia delle ragazze". Arbitri dell’incontro sono i signori Andrea Dori di Pergine Valdarno e Abdul Mumin Goma Faisal di Grosseto.

AF