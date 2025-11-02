Basket Serie B femminile. Fides a caccia del riscatto. Al PalaOrlandi c’è il Nico!. Il tecnico Fattorini: "Banco di prova molto importante»

Riprendere il cammino dopo la sconfitta di Perugia, anche per onorare la memoria di Lorenzo Renzoni, storico dirigente del basket femminile costoniano. Questa sera alle 18, l’Oleificio Toscani ospita al PalaOrrandi il Nico Basket di Ponte a Buggiano con la ferma volontà di ritrovare la vittoria all’indomani della prima sconfitta di campionato riportata domenica scorsa in Umbria. Pistoiesi già affrontate e battute in precampionato, nei quarti di finale di Coppa Toscana, nella partita che ha aperto alla squadra di coach David Fattorini le porte delle final four giocate sul parquet di casa. Ma oggi sarà un’altra storia. "L’ultima partita finita con la sconfitta a Perugia ha lasciato tanta amarezza all’interno del gruppo – ha detto in sede di presentazione il capo allenatore dell’Oleificio Toscani, David Fattorini -. Abbiamo analizzato i nostri punti deboli, messi in evidenza nel match in Umbria, ed affrontato questa settimana con grande determinazione mentale, qualità su cui dobbiamo trovare molta continuità. La partita contro Nico sarà un altro banco di prova importante – ha sottolineato ancora David Fattorini (nella foto) -. Affrontiamo una squadra tecnica ma anche molto tattica, ben allenata ed unita. Hanno tante soluzioni, sia sul perimetro sia nell’area pitturata con giocatrici giovani ma di grande talento. Il nostro piano partita, oltre alle situazioni tattiche, deve mettere in evidenza la crescita della concentrazione – ha concluso il coach costoniano -. Dobbiamo avere maggiore consapevolezza delle nostre forze, poi sarà il campo a dettare il verdetto, ma non dobbiamo tralasciare nessun dettaglio".

Prima della partita verrà anche osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Lorenzo Renzoni, storico dirigente del Costone femminile: nei primi anni 2000 ha anche coperto il ruolo di direttore sportivo contribuendo in maniera significativa alla crescita della società, al tempo in A2, e di tutto il settore giovanile. "Il Costone si stringe attorno alla famiglia – si legge nel post sui social che ha dato la triste notizia -. Alla moglie Giovanna, le figlie Laura e Vittoria, ex giocatrici del Costone, vanno le nostre più sentite condoglianze". Gli arbitri dell’incontro sono Vumbaca di Firenze e Marini di Pisa.

AF