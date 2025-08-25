Basket Serie B femminile. Fides 1904, vacanze finite. Stasera alle 19 c’è il raduno

Primo squillo della campanella per il Costone femminile che, riunitosi in estate sotto la bandiera del Costone Fides 1904 (insieme alle giovanili del maschile, al minibasket e al baskin), si raduna questa sera alle 19 al Ricreatorio del Costone (segue alle 20 una cena collettiva). Dopo la salvezza della passata stagione, la squadra vuole alzare l’asticella e cercare di porre le basi per un progetto di crescita che riporti, nel giro di qualche stagione, la squadra in A2. Confermatissimo lo staff tecnico guidato da David Fattorini, suo vice è Federico Ferrini. Confermato poi anche uno zoccolo duro importante di giocatrici che andranno a costituire la base di una squadra ambiziosa e vogliosa di far bene: ci riferiamo, tra le altre, a Valentina Bonaccini, Giulia Sabia, Emma Casini, Chiara Nanni ecc. Il mercato estivo ha fatto arrivare Greta Miccoli, elemento di esperienza che potrà far crescere il rendimento collettivo della squadra. Sono andate via invece Sofia Posta (trasferitasi a Firenze per studio), Giulia Parodi e Karin Skapin, accasatasi a Vigarano, in Serie B. A tal proposito, la società ci tiene a ringraziare la giocatrice per quanto fatto nella passata stagione, la decisione di separarsi è stata presa a malincuore da entrambe le parti. Per quanto riguarda il mercato mancherebbe solo una pivot che però, secondo quanto trapela dagli ambienti costoniani, sembrerebbe già essere stata individuata sul mercato. Potrebbe poi arrivare anche un’altra giocatrice ma anche su questo fronte nessuno, all’interno della società presieduta da Matteo Borsi, si esprime. Il tutto in attesa che venga annunciato anche il nuovo main sponsor del Costone. Faranno parte del roster anche Olga Gandolfi (in doppio tesseramento con Poggibonsi) e Violante Braida: due giovani promettenti su cui la società punta molto.