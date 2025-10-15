Basket serie b femminile. Happy, nel derby arriva la prima gioia

La Ren-Auto Happy Basket centra il primo successo in campionato e lo fa nel derby casalingo con Cesena. Il 66-58 col quale Novelli e compagne strappano il referto rosa prende corpo soprattutto nel quarto periodo, quando le rosanero riescono ad allungare dopo tre quarti sempre condotti dalla Ren-Auto (al 30’ è 46-44). Cesena sorpassa per la prima volta con Carlotta Chiadini (48-49), ma di lì in avanti l’Happy accelera e comanda con Pratelli e Pignieri sugli scudi. Rimini a quel punto sale sul 58-50 e non si volta più indietro, respingendo con super Pignieri gli ultimi tentativi di rientro cesenati.

Il tabellino dell’Happy: Tiraferri ne, Novelli, Capucci 2, Pratelli 13, E. Duca, Pignieri 12, N. Duca 18, Fera 3, Benicchi 2, Marchi 10, Monaldini, Cardelli 6. All.: Maghelli. Sabato l’Happy tornerà in campo per la gara casalinga col Capra Team Ravenna (Carim, 19.45).

La classifica: Puianello, Cavezzo, San Lazzaro e Scandiano 4; Basketball Sisters, Valtarese, Peperoncino, Happy Rimini, Ravenna e Valdarda 2; Parma, Cesena, Noceto, Vigarano e Ferrara 0.