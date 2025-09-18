Basket Serie B femminile. Happy, la stagione comincia a Fiorenzuola

Eccolo qua, il calendario della stagione 2025-2026. La Ren-Auto Happy Basket Rimini conosceva il weekend di inizio gare, vale a dire il primo di ottobre, e adesso apprende anche tutto il calendario. L’Happy partirà sabato 4 ottobre con la trasferta sul lontano campo di Fiorenzuola D’Arda, in provincia di Piacenza, poi però ecco subito un doppio derby casalingo. Sabato 11 le ragazze di coach Maghelli ospiteranno la Nuova Virtus Cesena, mentre sette giorni dopo, il 18, alla Carim arriverà la neopromossa Capra Team Ravenna. Poi Scandiano fuori, Puianello in casa, Peperoncino Castello D’Argile fuori e Basketball Sisters alla Carim. Dal 22 novembre, per un mese, l’Happy affronterà un periodo complicato, con quattro trasferte in cinque partite. Le riminesi andranno a far visita a Vis Rosa Ferrara, Noceto, San Lazzaro e Valtarese, con in mezzo la partita interna col Magik Rosa Parma. Sostanzialmente, vista la successiva pausa per le feste, la Ren-Auto giocherà in casa solo una volta nello spazio di quasi due mesi. Il girone d’andata terminerà con le partite interne di gennaio, quelle del 10 e del 17 con Cavezzo e Vigarano. Poi via al ritorno, che avrà inizio il 24 gennaio e terminerà il 2 maggio. Le prime quattro disputeranno una final four in campo neutro, con semifinali in programma il 9 e finali il 10 maggio. Nell’ultimo test precampionato l’Happy ha battuto San Lazzaro 90-81 giocando anche un quinto quarto da cinque minuti. Domani alle 19.30 altra amichevole col Capra Team Ravenna alla Carim.